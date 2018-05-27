أحمد حسن: راموس لاعب مؤذي





قال أحمد حسن، نجم منتخب مصر والأهلي والزمالك السابق، إن حزن المصريين على إصابة محمد صلاح كان أكبر بكثير من خسار ليفربول بطولة دوري الأبطال لصالح ريال مدريد، لافتا إلى أن طموح اليدز كان في مواجهة الخبرات المتمثلة في الريال.





وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "الجماهير بعد إصابة صلاح تركت المباراة وركزت في إصابة النجم المصري".





وأردف: "راموس لاعب مؤذي، وله العديد من المواقف مع ليونيل ميسي، توقيت الإصابة كان سيء للغاية، تلعب في نهائي أوروبا ومقبل على كأس العالم".





وأكمل: "نتمنى أن يشفى صلاح سريعا ويشارك في كأس العالم".



