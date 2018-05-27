جامعة المنيا تكرم رموز الصحافة والإعلام بالمحافظة

التقى الدكتور جمال الدين علي أبو المجد رئيس جامعة المنيا مع كوكبة من رموز الصحافة والإعلام بمحافظة المنيا وذلك في حفل التكريم الذي أقامته جامعة المنيا تقديرًا لما بذلوه من عطاء وجهد وتعاون مع الجامعة في تغطية أحداثها وانجازاتها خلال الأعوام الماضية.





حضر الاحتفالية الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور هاني العربي مستشار الأنشطة الطلابية بالجامعة، والإعلامي الدكتور أحمد حمادة رئيس تليفزيون الصعيد، والإذاعي علي عبد الحكيم مدير إذاعة شمال الصعيد، والكاتب الصحفي سعيد نافع نائب رئيس اللجنة النقابية للصحفيين بالمنيا، وكوكبة من الصحفيين بالجرائد القومية والحزبية والمستقلة والإلكترونية والمراسلين والإعلاميين بتليفزيون شمال الصعيد وإذاعة شمال الصعيد ومراسلي القنوات الفضائية.





وخلال الحفل قدم الدكتور أبو المجد التهنئة للشعب المصري ولصحفي وإعلامي محافظة المنيا بأعياد نصر العاشر من رمضان، مؤكدًا بان جامعة المنيا تتقدم بكل الشكر والتقدير لصحفي وإعلامي المحافظة عن عطائهم وجهدهم خلال الفترة الماضية وأدائهم المهني الراقي في تغطية أخبار الجامعة بإجابياتها وسلبياتها بكل صدق وشفافية، مشيرًا إلى أن الهدف الاساسي الذي نسعى جميعًا إليه هو مصلحة الوطن وتزويد المواطن بالمعلومة الصادقة، ومعربًا عن تقديره لدور الصحافة والإعلام في الفترات الصعبة التي مرت بها الجامعة حتي عبورها لهذه المرحلة واستقرارها، وإبراز دور الجامعة ورسالتها الحقيقية ودورها البارز بالمجتمع، متمنيًا استمرار هذه العلاقة المتميزة والمسيرة الناجحة بين الجامعة ورجال الصحافة والإعلام.



