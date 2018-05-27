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ارتفاع فى سعر الدولار بالبنوك الحكومية مع بداية التعاملات المسائية

الأحد 27/مايو/2018 - 05:12 م
ارتفاع فى سعر الدولار بالبنوك الحكومية مع بداية التعاملات المسائية
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الفجر الاقتصادى
 
ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى البنوك الحكومية فى بداية التعاملات المسائية اليوم الأحد.

وارتفع سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي ومصر قرشا واحدا إلى 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.

ورفع بنك القاهرة سعر الدولار قرشا واحدا إلى 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع.

بينما ظل سعر الدولار ثابتا في بنوك التجاري الدولي والإسكندرية والعربي الأفريقي عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنوك البركة وكريدي أجريكول وأبو ظبي الإسلامي وقناة السويس، عند 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع.
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