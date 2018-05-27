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الهاني سليمان: الحضري الأجدر بحراسة المنتخب في روسيا

الأحد 27/مايو/2018 - 05:13 م
الهاني سليمان: الحضري الأجدر بحراسة المنتخب في روسيا
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الفجر الرياضي
 

 

قال الهاني سليمان، حارس مرمى نادي الاتحاد السكندري، إن عصام الحضري، هو الأجدر بحراسة مرمى المنتخب الوطني، خلال نهائيات كأس العالم بروسيا.

 

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "الحضري صاحب خبرات كبيرة وأعتقد أن جهاز المنتخب سيفضله في المونديال".

 

وأردف: "أرى أن الأفضل لقائمة المنتخب الثلاثي شريف إكرامي ومحمد عواد وعصام الحضري، لديهم خبرات دولية كبيرة".

 

وأكمل: "محمد الشناوي حارس رائع لكن خبرات الدولية ليست مثل الشناوي وعواد والحضري".

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