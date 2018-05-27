الهاني سليمان: هدفنا المربع الذهبي في الموسم المقبل.. ولست قلقا من الزنفلي والغرباوي

قال الهاني سليمان، حارس مرمى الاتحاد السكندري، إن فريقه استعد بشكل جيد قبل مباريات الدور التمهيدي بالبطولة العربية، لافتا إلى أن الفريق كان هدفه الصعود للأدوار المقبلة من البطولة.

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "استعدينا بشكل جيد ومجلس الإدارة دعمنا بشكل جيد ورائع، الاتحاد فريق كبير وكان يستحق لعب البطولة من بعد دور التصفيات".

وأردف: "واجهنا فرق جيدة في الدور التمهيدي وطموحنا تخطي دور الـ32 والفوز على الترجي في الدور المقبل".

وعن المنافسة مع الزنفلي والغرباوي، قال: "الزنفلي حارس رائع وسعيد بانضمامه وأيضا لدينا حارس أخر هو الغرباوي، وأي حارس جاهز ويساعد الفريق على الفوز هو الذي سيشارك، الأهم هو فوز الاتحاد".

وأتم: "نركز في الموسم المقبل بشكل جيد ونريد المنافسة على أحد مراكز المربع الذهبي، وأعد الجماهير بالعودة للمنتخب من الدور المقبل".