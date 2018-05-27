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ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة بطاريات السيارات بالإكراه بالشرقية

الأحد 27/مايو/2018 - 05:10 م
ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة بطاريات السيارات بالإكراه بالشرقية
حبس - صورة أرشيفية
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سمر السيد -إسلام علي
 
ألقى ضباط مباحث قسم شرطة ثان الزقازيق بالشرقية القبض على تشكيل عصابى تخصص في سرقة بطاريات السيارات بالإكراه.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة ثانٍ الزقازيق بالشرقية بقيام كلًا من (حازم.خ.ى - 27 عاما - عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، سبق إتهامه فى 4 قضايا (سرقة).و(تامر.م.ع -34 عاما - سائق- مقيم بحي ثان الزقازيق بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما تخصص فى إرتكاب حوادث سرقات بطاريات السيارات.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهين، وبمواجهتهما أقروا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما تخصص فى سرقة بطاريات السيارات وأضافا بارتكابهما 11 واقعة سرقة بطاريات سيارات، وبإرشادهما تم ضبط المسروقات.تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.
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