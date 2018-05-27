رانيا فريد شوقي ضحية "رامز تحت الصفر" على MBC مصر الليلة
الأحد 27/مايو/2018 - 05:09 م
أحمد رمضان متولي
تحل النجمة رانيا فريد شوقي، مساء اليوم، ضحية على برنامج "رامز تحت الصفر" والذي يقدمه الفنان رامز جلال، على شاشة MBC مصر.
وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ
ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾﻠه إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في
روسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم يظهر
"دب مُفترس" من بين الجليد والأدغال، ﻟﯾﻛﺗﻣل ظهوره ﻋﻠﻰ ﻣراﺣل أﻣﺎم اﻟﺿﯾف
ما يزيد من فزعه وخوفه!
البرنامج يُعرض
يوميًا مُباشرة على "MBC
مصر" 7:00 مساءً، ويُعاد على "MBC مصر"
2:00 بعد منتصف الليل.
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