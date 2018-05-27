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رانيا فريد شوقي ضحية "رامز تحت الصفر" على MBC مصر الليلة

الأحد 27/مايو/2018 - 05:09 م
رانيا فريد شوقي ضحية رامز تحت الصفر على MBC مصر الليلة
رانيا فريد شوقي
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أحمد رمضان متولي
 

تحل النجمة رانيا فريد شوقي، مساء اليوم، ضحية على برنامج "رامز تحت الصفر" والذي يقدمه الفنان رامز جلال، على شاشة MBC مصر.

 

وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾﻠه إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في روسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم يظهر "دب مُفترس" من بين الجليد والأدغال، ﻟﯾﻛﺗﻣل ظهوره ﻋﻠﻰ ﻣراﺣل أﻣﺎم اﻟﺿﯾف ما يزيد من فزعه وخوفه!

 

البرنامج يُعرض يوميًا مُباشرة على "MBC مصر" 7:00 مساءً، ويُعاد على "MBC مصر" 2:00 بعد منتصف الليل.

المزيد عن: رانيا فريد شوقي رامز جلال رامز تحت الصفر MBC مصر
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