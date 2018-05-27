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وكيل صحة الدقهلية: وقعنا الكشف على 1600 حاج من حجاج بيت الله الحرام

الأحد 27/مايو/2018 - 05:09 م
وكيل صحة الدقهلية: وقعنا الكشف على 1600 حاج من حجاج بيت الله الحرام
وكيل صحة الدقهلية
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سالى رضوان
 
قال الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية انه تم توقيع الكشف الطبى على ١٦٠٠ حاج من حجاج بيت الله الحرام حتى اليوم.

وأوضح أن خدمة توقيع الكشف الطبى على الحجاج تتم بإحدى عشرة مستشفى تابعة لمديرية الصحة،وان هذة المستشفيات تغطى جميع مناطق الدقهلية تيسيرًا على الحجاج.

وأشار إلى أن جميع الحجاج يتم توقيع الكشوف الطبية عليهم فى التخصصات المطلوبة للياقة الطبية وعمل جميع الفحوص والاشعات المطلوبة،لهؤلاء الحجاج، وأن هذه الخدمة مستمرة طوال الفترة المقبلة، حتى موعد حج بيت الله الحرام.
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