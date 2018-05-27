مدرس ينشئ شركات وهمية وينصب على مواطنين في 15 مليون جنيه بالساتين

كشفت التحقيقات مع المدرس المتهم بالنصب على المواطنين بمبلغ مالي يقدر بـ١٥ مليون جنيه، فى البساتين، وأن المتهم محكوم عليه في 22 حكم حبس صادر ضده في قضايا نصب بلغت جملة العقوبة فيها 17 سنة حبسا





واعترف المتهم فى التحقيقات انه قام بالنصب والاحتيال على ضحاياه من من خلال إنشاء شركات وهمية لاستصلاح الأراضي الزراعية والمقاولات،كما أعترف أنه استولى من احد المجنى عليهم على مبلغ مالي قدره 150 ألف جنيه نظير مشاركتهما في شراء سيارة حديثة.





تمكنت قوات الامن من القبض عليه وتفتيش مسكنه وعثر بداخله على مبلغ 500 ألف جنيه مصري_ 30 ألف ريـال سعودى _300 دولار أمريكي و2 جواز سفر خاص بإحدى الدول العربية باسمه وعدد 8 فيزا





وبمواجهته بتلك الحيازات أعترف المتهم قائلا:( باستخدمها في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إنشاء شركات وهمية لاستصلاح الأراضي الزراعية والمقاولات) كما أعترف ايضا:ارتكبت3 حوادث نصب بلغت جملة مبالغها أكثر من 15 مليون جنيه





لشراء شقق سكنية ليا ولزوجتى والانفاق على متطلباتى الشخصية.





كما امرت النيابه باستدعاء المجني عليهم لتعرفوا اليه واعترفوا انهم لم يقوم من قبل ذللك بتحرير محاضر بوقائع النصب عليهم لعدم تمكنهم من تحديد اسمه الحقيقي ومحل إقامته





حررمحضر بالواقعه وتم إحالته الي النيابه التى أمرت بحبسه 4 أيام علي ذمه التحقيقات