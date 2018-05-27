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الأمير تركي يروى قصة بداية كرة القدم بالمملكة

الأحد 27/مايو/2018 - 05:04 م
الأمير تركي يروى قصة بداية كرة القدم بالمملكة
أرشيفية
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حكى الأمير تركي بن عبدالله الفيصل عن دور والده الراحل في تأسيس وتطوير الرياضة السعودية، حيث كان وزير الداخلية الأسبق، هو مَن أسس اللجنة الأولمبية السعودية، وساهم في تأسيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، واعتماد المملكة عضواً في الاتحاد الدولي لكرة القدم ، فيفا.

وأضاف لأمير تركي، أن إحدى مباريات كرة القدم بالمملكة، شهدت مضاربة عنيفة أسفرت عن مقتل أحد الأشخاص، فقررت الحكومة إيقاف النشاط الكروي، غير أن والده الأمير عبدالله الفيصل، التقى الملك عبدالعزيز وأقنعه بعودة النشاط، حيث اشترط عليه الملك المؤسس أن يشرف عليها شخصياً وأن يكون مسؤولاً عنها أمامه.
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