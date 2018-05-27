الأمير تركي يروى قصة بداية كرة القدم بالمملكة

حكى الأمير تركي بن عبدالله الفيصل عن دور والده الراحل في تأسيس وتطوير الرياضة السعودية، حيث كان وزير الداخلية الأسبق، هو مَن أسس اللجنة الأولمبية السعودية، وساهم في تأسيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، واعتماد المملكة عضواً في الاتحاد الدولي لكرة القدم ، فيفا.



