غدًا.. وزراء الاتحاد الأوروبي يبحثون جرائم الاحتلال في غزة



كما أشار إلى أنه من الممكن أن تحضر مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجاريني الجلسة العامة للبرلمان لمساءلتها.







قال سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي عبد الرجيم الفرا، إن اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، غدا الإثنين، سيبحث جرائم الاحتلال ضد شعبنا وخاصة في قطاع، وكذلك قرار تشكيل لجنة التحقيق الخاصة بهذه الجرائم ونقل السفارة الأمريكية للقدس.وأوضح "الفرا"، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"اليوم الاحد، أن دورة عادية للبرلمان الأوروبي ستعقد غدا في ستراسبورج في محاولة منها للحيلولة دون كسر الاجماع الأوروبي فيما يتعلق برفض نقل السفارة الأمريكية للقدس وادانة قيام بعض الدول بحضور مراسم الافتتاح.