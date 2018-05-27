المواصفات الكاملة لهاتف Moto Z3 Play المنتظر

تستعد الشركة المصنعة لهاتف Moto Z3 Play للكشف عنه في 6 يونيو بحدث ضخم بالبرازيل، وفقًا لما نشره موقع phonearena الهندي





ومن المتوقع أن يكون هاتف Moto Z3 Play ضمن هواتف الفئة المتوسطة، إذ سيمتلك شاشة 6 بوصة، بدقة 1080×2160 بيكسل، بنسبة عرض لارتفاع 9:18، وسيتضمن معالج من الفئة المتوسطة وهو معالج Snapdragon 636، بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجابايت وذاكرة داخلية بسعة 32 او 64 جيجابايت.





ومن المتوقع أن يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد أوريو 8.1، إضافة إلى كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجا بيكسل مقترنة بوحدة كاميرا غير معروفة.





وسيحتوى على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل، إضافة إلى وجود بطارية 3000mAh، فيما تشير التقارير إلى أن Moto Z3 Play سيكون واحدًا من أرقى الهواتف المميزة التى تم الكشف عنها هذا العام.