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خالد حجازي ضيف منال السعيد في "نجوم الإدارة" علي "المحور".. اليوم

الأحد 27/مايو/2018 - 03:58 م
خالد حجازي ضيف منال السعيد في نجوم الإدارة علي المحور.. اليوم
منال السعيد
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أحمد رمضان متولي
 

تستضيف الإعلامية منال السعيد، في برنامجها "نجوم الإدارة" علي شاشة قناة المحور الفضائية، في الرابعة اليوم ، المهندس خالد حجازي رئيس القطاع المؤسسي لـ"اتصالات مصر".

 

يتحدث "حجازي" عن مشواره المهني في الشركات العالمية قبل شغله منصبه الحالي، ويكشف أبرز مقومات نجاحه في الشركات العالمية التي عمل بها.

 

ويكشف "حجازي" عن أهم خطط "اتصالات مصر" للتوسع خلال العام الجاري، وخطط أسعار الشركة وأبرز خدماتها الجديدة، إلي جانب التحسينات المنتظر إدخالها علي أداء الشبكة في مصر.

 

يذاع البرنامج في العاشرة مساءً، وفي السابعة صباح اليوم التالي.

 

ويأتى "نجوم الإدارة" كتجربة ثانية للإعلامية منال السعيد التى قدمت على مدى 30 حلقة فى رمضان الماضى برنامج "مش بالكلام"، الذى استضاف أبرز 30 رجل صناعة وتجارة وزراعة فى مصر، إلى جانب عدد من الوزراء والمسئولين.

 

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