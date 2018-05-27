إستئناف العمل بـ"جبس الجنوب" بعد توقف يومين لإضراب العمال والإطارات‎





استؤنف صباح اليوم الأحد العمل بشركة جبس الجنوب 'sips' بتطاوين بعد توقف دام يومين بسبب دخول أكثر من 200 بين عمال واطارات في إضراب حضوري بيومين، مطالبين المشغل بتسوية ملف سلم التأجير وتفعيل محاضر اتفاق ممضاة اضافة إلى تجديد عقود العملة واحترام العمل النقابي داخل المؤسسة و تغطية النقص الحاصل في الاطارات الإدارية لضمان سير العمل .





ومن المنتظر عقد جلسة في بداية الأسبوع تجمع المشغل بممثلي اتحاد الشغل لفض الإشكاليات أو الدخول في خطوات تصعيدية أخرى تصل إلى الإضراب عن الإنتاج لمدة 5 أيام.



