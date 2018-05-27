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ميناء حلق الوادي: إحباط عمليتين لتهريب السجائر و المعسّل الى إيطاليا‎

الأحد 27/مايو/2018 - 03:52 م
ميناء حلق الوادي: إحباط عمليتين لتهريب السجائر و المعسّل الى إيطاليا‎
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مروى الجلاصي
 
أفادت الادارة العامة للديوانة، في بلاغ أصدرته اليوم الأحد، بأن مصالحها بميناءحلقالوادي الشمالي أحبطت، مساء أمس السبت، تهريب 2600 علبة سجائر و 40 كغ من المعسّل كانت مخفية داخل وسيلتي نقل فتم حجزهما والمواد المهربة لإستخلاص الخطايا المستوجبة.

واوضحت الادارة العامة للديوانة، أن أعوان خلية الارصفة ضبطوا عند القيام بإجراءات المغادرة نحو مدينة بالارمو الإيطالية السجائر المهرّبة و 20 كغ من المعسّل داخل غرفة القيادة لشاحنة تحمل بضاعة موجهة للتصدير.

واحبطت خلية الكشف بالأشعة بدروها تهريب أكياس معسّل تزن زهاء 20 كلغ مخفية داخل أبواب السيارة ذات ترقيم أجنبي يقودها مسافر تونسي مقيم في الخارج.

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