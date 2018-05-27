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حملة لمعاقبة سيرجيو راموس لتعمد إصابة محمد صلاح

الأحد 27/مايو/2018 - 03:40 م
حملة لمعاقبة سيرجيو راموس لتعمد إصابة محمد صلاح
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 

 دشن مشجعون لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي حملة لمطالبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمعاقبة سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد الإسباني لتسببه في إصابة صلاح خلال نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

وكتب مدشنو الحملة: "سيرجيو راموس يمثل مثالًا مروعًا لأجيال المستقبل من لاعبي كرة القدم.. بدلاً من الفوز بالمباريات بشكل عادل ، يستخدم الحيل التي تتحدى روح اللعبة واللعب النظيف.. يجب على الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اتخاذ تدابير ضد راموس واللاعبين المماثلين ، باستخدام تسجيلات الفيديو الخاصة بالمباريات للحفاظ على روح اللعبة".

 

المزيد عن: محمد صلاح ليفربول ريال مدريد دوري ابطال اوروبا اخبار الرياضة
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