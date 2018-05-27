مدير "أبو الريش" يشكر عمرو الليثي وأمير كرارة على مبادرتهما بدعم المستشفى

وجهت د. رانيا حجازى مدير مستشفى أبو الريش اليابانى للأطفال، الشكر الى الفنان الكبير أمير كرارة على مبادرته بدعم مستشفى أبو الريش عبر حملة إعلانية مجانية من خلال برنامج "رمضان الخير".

ووجهت د. رانيا، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامى د. عمرو الليثى ببرنامجه "رمضان الخير" المذاع على محطة " نجوم إف إم " الشكر للدكتور عمرو الليثى الذى زار المستشفى أكثر من 6 مرات و قدم العديد من المساعدات التى تحتاجها المستشفى من خلال مؤسسة واحد من الناس، وان المستشفى تحتاج الى دعم كل المصريين نظراً لعدد الحالات الكبيرة التى تستقبلها كل يوم و تعالج بالمجان.

وتابعت مدير مستشفى أبو الريش اليابانى يمكن التبرع للمستشفى على حساب رقم 4745 / 3 بنك ناصر الاجتماعى، أو إرسال رسالة على 9655، كما يمكن التبرع أون لاين، ولدينا قوائم بما نحتاجه لمن يرغب فى التبرع عينيا بشراء مستلزمات أو أجهزة.

و كان النجم أمير كرارة بادر بالتبرع من خلال برنامج رمضان الخير بدعم مستشفى ابو الريش و المعهد القومى للاورام و معهد الكبد من خلال تصوير حملات إعلانية بدون مقابل ، لان هذه المستشفيات لا يوجد لديها القدرة المالية لعمل دعاية ، و كذلك إطلاق العديد من المبادرات لمساعدة هذه المستشفيات التى تقدم خدماتها لقطاع عريض من الشعب المصرى بالمجان ، و اعلن عن مبادرة لدعم هذه المستشفيات بالمستلزمات الطبية.