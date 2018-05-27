وزير الاتصالات يستقبل وفد شركة فوكس كون تكنولوجي العالمية



استقبل المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفد رفيع المستوى من شركة فوكس كون تكنولوجي “Foxconn Technology Group” وهي شركة متعددة الجنسيات وتعد من كبرى الشركات التي تنتج المكونات الإلكترونية في العالم والتي تقوم بتصنيعها لصالح شركات عالمية مثل أبل، سوني، وديل، وبلاك بيري، وامازون، واتش بي.





واستعرض القاضي خلال اللقاء الجهود المبذولة من الحكومة المصرية لدعم الشركات العالمية الراغبة في التواجد والاستثمار في مصر في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي، والاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ودول افريقيا وأوروبا والولايات المتحدة، موضحا التطورات التي يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال تحديث البنية التحتية للاتصالات، وتهيئة البيئة الداعمة للاستثمار وبالأخص في المناطق التكنولوجية التي تقدم العديد من التسهيلات للشركات المستثمرة خاصة في ظل قانون الاستثمار الجديد الذي أفرد فصلا كاملا عن الحوافز المقدمة للشركات الراغبة في الاستثمار في هذه المناطق .



وتناول اللقاء التعرف على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، وبحث التعاون المستقبلي خاصة في مجال تطوير العملية التعليمية باستخدام تكنولوجيا المعلومات؛ وذلك في اطار استراتيجية تمكين التصنيع المحلى لإلكترونيات التعليم، وذلك اتساقاً مع مبادرة تطوير العملية التعليمية من خلال تطبيق التعليم الذكي التفاعلي، وتحديث عمليات تحصيل وتقييم الطلاب خاصة وأنه من المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من المشروع بتوزيع مليون جهاز "تابلت" على طلاب الفرقة الأولى بالثانوية العامة في العام الدراسي الجديد بسبتمبر المقبل.





كما استعرض القاضي خطط عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل تنفيذ استراتيجية الدولة لتصنيع الالكترونيات، والتي تشمل إقامة مجمع لتصنيع الإلكترونيات في المنطقة التكنولوجية بأسيوط مما أثمر عن انتاج أول تليفون محمول مصري بنسبة مكون محلي 45%، وبأسعار تنافسية في السوق المصري، مؤكدا على اهتمام وفد الشركة بالتعرف عن قرب على المزايا التنافسية لمصر التي تؤهلها لتكون مركزا إقليميا للتصنيع الالكتروني في ظل ما تتمتع به من كوادر شابة مبدعة ومدربة في هذا المجال.



من جانبه أشاد وفد شركة فوكس كون تكنولوجي بمكانة مصر العالمية وأهمية السوق المصري، مستعرضا خبرات الشركة في العديد من المجالات التكنولوجية ومنها التصنيع الالكتروني، بالإضافة الى خبراتها العالمية في مجال تطوير العلمية التعليمية باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وتنفيذ 100 الف فصل ذكي.



هذا ومن المقرر أن يتضمن برنامج عمل وفد الشركة العالمية في مصر والذي يستمر لمدة أسبوع زيارات لعدد من الوزارات والهيئات الاقتصادية.



الجدير بالذكر أن شركة فوكس كون تكنولوجي العالمية لديها مصانع خارج تايوان/ الصين في استراليا والتشيك والمجر والمكسيك وسلوفاكيا وتركيا والولايات المتحدة (ولايتي انديانا وفرجينيا) والبرازيل، واحتلت المركز 27 على قائمة "فورتشن 500 العالمية" لعام 2017 كأكثر الشركات دخلاً. ويعمل في الشركة العالمية عدد 1,3 مليون موظف، وبلغت إيراداتها السنوية للعام المالي في 2017 مبلغ 156 مليار دولار.