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بطريقتها الخاصة.. نيسان تحتفل ببيع 100 ألف سيارة كهربائية من طراز "ليف"

الأحد 27/مايو/2018 - 03:43 م
بطريقتها الخاصة.. نيسان تحتفل ببيع 100 ألف سيارة كهربائية من طراز ليف
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احتفلت شركة نيسان لصناعة السيارات، ببيعها 100 ألف سيارة كهربائية من طراز "ليف" الشهيرة في اليابان منذ طرحها عام 2010.

وأثناء الاحتفال قدمت الشركة تصميم مكشوف من سيارتها الكهربائية الشهيرة "ليف" أطلقت علية Nissan Leaf Open Car، وجاء هذا فقًا لما نشره موقع slashgear.

والسيارة التي كشفت عنها نيسان أثناء الحفل هي نسخة دعائية، ولم يظهر عنها أي تفاصيل حتى الآن، كما جاءت النسخة الرياضية من "ليف" بنفس خصائص السيارة التقليدية ولعل من أبرزها نظام القيادة الشبه ذاتية.

ومن المتوقع أن يتم تزويد السيارة الكهربائية الرياضية بمحرك "ليف" التقليدي، الذي يولد قوة 147 حصان، وبطارية سعة 40 كيلو وات.
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