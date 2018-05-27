القبض على زوجين لم يرشدا على إبنتهما المتهمة بالإنتماء الى تنظيم إرهابي‎

باشرت فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بالقصرين، البحث في قضية عدلية موضوعها "الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم ارهابي وعدم اشعار السلط بما أمكن الاطلاع عليه والمشاركة في ذلك" ضد زوجين قاطنين بالجهة تعمدا عدم الإعلام عن تواصلهما مع ابنتهما (مقيمة بدولة مجاورة) مفتش عنها لفائدة الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالقرجاني من أجل " الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم ارهابي ".





بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بالزوج وابقاء الزوجة بحالة تقديم.



