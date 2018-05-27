عاجل.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة بـ"رقم الجلوس"
الأحد 27/مايو/2018 - 03:36 م
تنشر بوابة "الفجر" رابط جديد لنتيجة الشهادة الإعدادية 2018 للفصل الدراسي الثاني في محافظة الجيزة، وذلك عقب اعتمادها من قبل المحافظ اللواء كمال الدالي، اليوم الأحد، وجاءت نسبة النجاح 82%.
نتيجة طلاب الصف الثالث الإعدادي للشهادة الإعدادية 2018 من هنا (رابط 1)
لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة برقم جلوس الطالب اضغط هنا (رابط 2)
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