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إسرائيل تقيم أول حاجز مائي في العالم لمنع تسلل عناصر المقاومة من غزة

الأحد 27/مايو/2018 - 03:32 م
إسرائيل تقيم أول حاجز مائي في العالم لمنع تسلل عناصر المقاومة من غزة
أرشيفية
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رحاب منيعم
 
أعلنت وزارة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن البدء بإقامة عائق مائي قبالة شواطئ "زكيم"، لمنع تسلل مقاومين من قطاع غزة عن طريق البحر.

وقالت وزارة الجيش الإسرائيلي، إن فكرة إقامة العائق المائي جاءت علي خلفية من الحرب، التي شنتها إسرائيل على غزة عام 2014، والتي تمكنت خلالها خلية تابعة للقسام من اقتحام قاعدة زكيم العسكرية بعد التسلل إليها عبر البحر.

وقال وزير الجيش الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، إن العائق المائي الذي تقيمه إسرائيل هو الوحيد من نوعه في العالم، والذي من شأنه أن يمنع أي إمكانية للتسلل من غزة عبر البحر.

وقالت مصادر عبرية، إن طواقم من قسم الهندسة وإدارة المعابر والحدود تعمل على إقامة العائق، الذي يقاوم ظروف البحر ويعمل على عدم تمكن أي شخص من التسلل عبره إلى الجانب الآخر من المياه، مدعية أنه سيوفر الحماية من عمليات التسلل لسنوات طويلة.

المزيد عن: حاجز مائي المقاومة افيجدور ليبرمان
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