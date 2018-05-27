خريجو الأزهر ينتشرون فى مساجد الهند لمواجهة التطرف

أكد فرعا منظمة خريجى الأزهر بتايلاند والهند، مواصلة الأنشطة الرمضانية فى المقاطعات المختلفة فى أجواء من الروحانيات، التى تنوعت ما بين الدروس الدينية والثقافية والندوات والمسابقات، وتهدف إلى نشر الوسطية والاعتدال ومحاربة الغلو والتطرف وحماية الشباب من التيارات المنحرفة، واستغلال الشهر الفضيل فيما ينفع المسلمين فى فهم تعاليم الإسلام الصحيحة.





وقالت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر فى بيان لها، اليوم، إنه فى إطار تعميم ونشر المنهج الأزهر، تحت رعاية شيخ الأزهر يقدم فرع المنظمة بتايلاند برامج دينية متنوعة، أبرزها ما تقوم به الإذاعة الرمضانية من تقديم وجبة دينية دسمة، حيث تسعى إلى تثقيف العامة بدينهم الحنيف لفهم تعاليم الإسلام الصحيح والإستفادة من الدعاة وخريجى الأزهر الشريف فى تصحيح المفاهيم المغلوطة والتعريف بمنهج الأزهر القائم على الإعتدال ،فيما تبث الإذاعة برامجها يوميا بعد صلاة التراويح.





أضافت المنظمة، أن فرع تايلاند نظم مسابقة دينية كبرى، انطلقت منذ بداية الشهر الفضيل، تتناول طرح أسئلة متنوعة تناسب كافة طبقات المجتمع بشكل يومي ويتم الإعلان عن الفائزين فى الإحتفال بليلة القدر نهاية الشهر.





وأعلن فرع منظمة خريجى الأزهر بالهند عن نجاح خطة الفرع خلال العشر الأوائل من رمضان، خاصة فى خطة إنتشار علماء خريجى الأزهر بمختلف الولايات الهندية، فى إطار خطة المنظمة لنشر الوسطية والتسامح والسلام، والتصدي وتفنيد الأفكار المتطرفة والمشبوهة.





وأكد فرع المنظمة بالهند عن استمرار دروس القرآن فى المساجد بعد صلاة التراويح، وإرشاد الناس بالتعليمات القرآنية، فضلاً عن إقامة حفل إفطار جماعي يتم خلاله التعريف بجهود الأزهر الشريف فى مواجهة التطرف والعنف.



