وزير قطاع الأعمال يعيد تشكيل مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين



أصدر خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام القرار رقم (45) لسنة 2018 بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، لمدة عام، وذلك بعد انتهاء الدورة الحالية للمجلس السابق.



وشمل القرار تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من 9 إلى 7 أعضاء وفقًا للحد الأدنى لتشكيل المجلس المنصوص عليه فى قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم (203) لسنة1991، وكذلك خفض متوسط أعمار الأعضاء من الستينات إلى الأربعينات، حيث تم تعيين تامر ممدوح الباطش عضوًا متفرغًا لشؤون الاستثمار وقائما بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين على أن يتم استكمال النصاب القانوني للمجلس، وذلك خلفا للدكتور محمد يوسف، مع إضافة ثلاثة أعضاء جدد.



ووفقًا للقرار، فإن السادة الأعضاء الجدد هم: تامر ممدوح الباطش عضو متفرغ لشؤون الاستثمار وكان يشغل منصب العضو المنتدب لشركة "ايجيبشيان جلف" القابضة للاستثمارات المالية، ومحمد سامح عمرو أستاذ ورئيس قسم القانون الدولى بكلية الحقوق جامعة القاهرة - عضو غير متفرغ، وعاكف عبد اللطيف المغربى نائب رئيس بنك مصر - عضو غير متفرغ، وهالة حسن القصار مدير عام قطاع المخاطر ببنك القاهرة - عضو غير متفرغ.



ومن المجلس السابق كلا من المهندس خالد محمود عباس مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، والدكتور إسلام عبد العظيم عزام، إلى جانب أحمد عبد الغفار خطاب ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.



وتقدم خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام بالشكر للسادة الأعضاء الذين خرجوا من التشكيل الجديد للمجلس، متمنيًا التوفيق للسادة الأعضاء الجدد وتشكيل المجلس الحالى خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الوزارة تعمل على ضخ دماء جديدة بمجالس إدارات الشركات ودعمها بخبرات متنوعة وشابة.













