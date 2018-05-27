موقع أمريكي: تعافي الاقتصاد المصري يفيد الولايات المتحدة





قال تقرير نشره موقع "ديلي سيجنال"، إن تعافي الاقتصاد المصري بفعل برنامج الإصلاح، الذي تنفذه الحكومة المصرية يعد تطورا هاما للولايات المتحدة التي تحتاج إلى حليف عربي يمكن للولايات المتحدة أن تعتمد عليه "كشريك فعال".ووفقا للتقرير، فإن المناخ الاقتصادي قد تحسن بوجه عام مع قوانين الاستثمار والإفلاس الجديدة، والتي لعبت دورا هاما في جعل مصر وجهة جذابة للمستثمرين الأمريكيين.وتابع التقرير: "تشجيع مصر على المضي قدما في برنامجها الإصلاحي والاستفادة من الوضع الحالي واتخاذ المزيد من الخطوات الحاسمة لحرية الاقتصاد ستساعد الولايات المتحدة على تقوية علاقتها مع حليف هام بالوطن العربي ما سيسمح بجلب الاستقرار والأمن إلى المنطقة".