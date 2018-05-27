عاجل| رابط يعمل بسرعة.. الآن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة بـ"رقم الجلوس"
الأحد 27/مايو/2018 - 03:29 م
تقدم بوابة "الفجر" خدمة لقرائها بنشر رابط جديد لنتيجة الشهادة الإعدادية 2018 للفصل الدراسي الثاني في محافظة الجيزة، وذلك عقب اعتمادها من قبل المحافظ اللواء كمال الدالي، اليوم الأحد، وجاءت نسبة النجاح 82%.
نتيجة طلاب الصف الثالث الإعدادي للشهادة الإعدادية 2018 من هنا (رابط 1)
لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة برقم جلوس الطالب اضغط هنا (رابط 2)
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