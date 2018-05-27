تعرف على مؤشرات تقرير اليوم العالمي لصحة المرأة (فيديو)



وأضافت في لقاء خاص على فضائية "DMC"، اليوم الأحد، أن معدل وفيات الامهات انخفض من 65 حالة وفاة عام 2008 إلى 49 حالة لكل 100 ألف مولود حي عام 2016، مشيرة إلى أن ابرز العوامل المؤثرة على صحة المرأة المصرية هو مراعاة وزارة الصحة للبيانات والعمل على حل المشكلات التي تظهر مما ساهم في تحسين الأوضاع الخاصة بتنمية صحة المرأة.



قالت ولاء حمدي، الباحثة الإخصائية بمركز الدراسات والبحوث السكانية، إن بيان اليوم العالمي لصحة المرأة يكشف ارتفاع عدد مواليد الإناث من 69.1 عام 2006 إلى 73.6 عام 2017 وثبات وفيات الإناث في الفترة من 2011: 2016، حيث بلغ 5.6 حالة وفاة من الاناث لكل 1000 سيدة.