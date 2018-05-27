تعرف على أفضل فنادق مدينة فاس المغربية

تحظى مدينة فاس في المغرب، بالكثير من الشعبية والاهمية في مجال التصميم واحتوائها على الكثير من المنشآت الجديدة والأنيقة، وقد كانت عاصمة المغرب القديمة وتتميز بشوارعها المتعرجة والأزقة وفي بعض الأماكن، وتحتوي على الكثير من الفنادق الجميلة والمميزة.



– دار بينسودة: هو واحد من أجمل الفنادق في مدينة فاس، ويعد أول مشروع في مدينة فاس لخبير الفنادق المخضرم في مراكش عبد اللطيف بن عبد الله. وفي وسط التحفيز الذي لا نهاية له للمدينة، ويتميز الفندق بتصميمه الرائع وغرفه الكبيرة والمريحة والمرتبة التي تقع حول الفناء، ويحتوي على غرفة طعام ذات مساحة واسعة ومريحة لتناول الطعام، ويحتوي الفندق على بعض مناطق الجلوس المظللة التي توجد في الهواء الطلق.



– فندق ليز جاردين دي بيهِن: كان القصر الصيفي للباشا، ويحتوي على جناح الباشا الخاص وعلى غرفة مساج خاصة بها أحواض غطس، وهو من الفنادق التي تتمتع بسحر خاص، ويضم العديد من التحف القديمة صغيرة الحجم، والتي قاما بجلبها كل من ميشال وكاثرين بيين جامعي التحف القديمة، وتتميز بالحديقة الجميلة ومقهى شعبي.



– دار فين: هي واحدة من بيوت الضيافة ذات التصميم المعماري الرائع، وتقوم كل من ريبيكا حواء وبول أوسوليفان بعمل الكثير من التجديدات، ويتكون الفندق من ست غرفه تتميز بتصميمها الهندسي والمعمارية التقليدي المغربي، ويتمتع الفندق بالأجواء الهادئة، وللأرضية شكل مميز في ساحة الفناء وغرفة الطعام ذا حجم كبير وتتصل بالحديقة الرائعة التي تحتوي على حمام سباحة، ويوجد الكثير من الإطلالات الرائعة على المدينة خاصة من الطوابق العليا في وقت غروب الشمس.



– فندق رياض الادريسي: يمتلك هذا الفندق جون تومي، ويديره الطاهي والمصمم Robert Johnstone، وتكون الفندق من من أربعة غرف فخمة جدا ومملوءة بالتفاصيل، كما يحتوي المكان على مجموعة من التحف القديمة الرائعة، والكثير من المقتنيات الأنيقة مثل الأقنعة المصنوعة من الخرز والأثاث القديم والرائع، والحديقة الجميلة التي يمكن الاستمتاع بتناول الوجبات فيها.



– فندق لا ميزون موور: هو من الفنادق التي تم تجديدها حديثا في قلب مدينة فاس التاريخية، وتقع الغرف حول ساحة الفناء المركزية الجميلة، ويحافظ المكان في تصميمه القديم مع وجود لمحة عصرية أنيقة، ويتميز بنوافذه الزجاجية الكبيرة وجدرانه البيضاء، ويحتوي على سطح مذهل يطل على الكثير من المناظر الرائعة في المدينة.



– فندق رياض فاس: هو من الأماكن الفاخرة التي تتناسب مع العديد من الأذواق، وتتميز بتصميمها الداخلي الرائع الذي يعتبر مزيج ما بين الديكور التقليدي والذوق المعاص، ويحتوي الفندق على مجموعة متنوعة من الغرف والأجنحة، كما يحتوي على مطبخ مغربي رائع، وحمام سباحة ومنتجع صحب أنيق، ويمكن الاستمتاع بمشاهدة الكثير من المناظر الرائعة من الشرفة أثناء تناول الإفطار.



– فندق رياض عناتا: هو أحد الأماكن الساحرة التي تقع في وسط مدينة فاس، وبعد التجديد الشامل الذي حدث فيه أصبح المكان معاصر إلى حد ما على الرغم من أن المبنى لا يزال يحتفظ بسحره الأصلي، ويحتوي على خمسة غرف رائعة تتميز جميعها بالألوان الزاهية، وأرضيات من بلاط التراكوتا وحمامات فاخرة، ويمكن العثور على العديد من مناطق الجذب الرئيسية في المدينة على مسافة قريبة.



– قصر أماني: هو قصر سابق يعود إلى القرن السابع عشر، وهو من أجمل الفنادق في مدينة فاس، ويجتوي على اربعة عشر غرفة تتميز بالفخامة المريحة وهناك الجناح الكبير الفخم ويوجد يوجد حمام فخم ومطعم يحتوي على الكثير من الأطعمة المميزة.



– فندق رياض القنطرة: هو من الفنادق الفخمة التي تتميز بحديقة مورقة وبركة مياه رائعة، وغرف مزينة بشكل رائع على الطراز التقليدي وتحتوي على قطع أثرية، ويمكن الترتيب مع الفندق للذهاب إلى الأماكن السياحية في المدينة.



– فندق رياض نوميرو 9: هو من الاماكن التي تحظى بشعبية كبيرة نظرا لأناقتها الشديدة والرعاية في تحضير الغرف كما لو كان الملاك يقيمون في المكان، ويتميز الفندق بأسقف ذات عوارض جميلة وأقمشة ناعمة ذات ألوان مشرقة وسجادات كبيرة.



– فندق رياض البرتال: يتميز الفندق بإطلالته الرائعة والتصميم المعماري المميز، ومدخل من الرخام يؤدي إلى غرف مزينة بالبلاط وبالأقمشة الغنية والمفروشات الخشبية من خشب الأرز الداكن، ويتم تقديم وجبة إفطار مغربية صحية بالإضافة إلى العشاء

