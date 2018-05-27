أهالي قنا ينعون "خربوش".. مرتجل فن الواو بالصعيد



وكان يشغل خربوش عدة مناصب إدارية، بمديرية التضامن الاجتماعي، حتى وصل إلى منصب مدير عام المعاشات والضمان الاجتماعي بقوص، وأحيل للمعاش في 2006، لبلوغه السن القانونية، وبعدها أنُتخب رئيسًا لنادي الأدب بقصر ثقافة قوص.



وأصدر الشاعر الراحل 3 دواوين عامية هى “البكا على رأس الميت 2011، والمحاسة، وشقوق في حيطان الحلم”، لنهي حياته في هدوء تام، وسط حزن خيم على الأوساط الفنية والشعرية.



نعى أهالي محافظة قنا، ومركز قوص، جنوب المحافظة، رحيل الشاعر محمد الأمين خربوش، ابن قرية الكلالسة بمركز قوص، والذي توفي أمس السبت.