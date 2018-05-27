وزير الأوقاف يلتقي المرشحين لتولي قيادة الإدارات الوسطى بالمديريات

واصل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مقابلة المرشحين للإدارة الوسطى والإشرافية على مستوى مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والمفتشين، من المنتدبين والمتقدمين الجدد من الأئمة المتميزين من محافظات: المنوفية، المنيا، الإسكندرية، أسوان، أسيوط، الأقصر، كفر الشيخ، قنا، الشرقية، الغربية، الفيوم، القليوبية، الوادي الجديد، بحضور الشيخ صبري ياسين، رئيس قطاع المديريات الإقليمية.





وأكد الوزير أن القيادة والإدارة مسئولية وأمانة، وأن التفاني في العمل أساسها، وسوف نحاسب عليها يوم القيامة، وهذا يدفعنا لمزيد من الجد والاجتهاد والمراقبة الحقيقية في أداء الواجب المنوط بنا.



