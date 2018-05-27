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تقرير أمريكي: مصر في طريقها إلى تصدير الغاز مرة أخرى

الأحد 27/مايو/2018 - 03:27 م
تقرير أمريكي: مصر في طريقها إلى تصدير الغاز مرة أخرى
أرشيفية
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هديل هاشم
 
قال تقرير صادر عن هيئة معلومات الطاقة الأمريكية، إن مصر في طريقها نحو التحول إلى مُصدر صافي للغاز مرة أخرى.

وأضاف التقرير، أن مصر هي أكبر دولة منتجة للنفط في أفريقيا وليست عضوا في أوبك، كما إنها موطن قناة السويس، والتي تعد مسارا هاما لشحنات النفط والغاز المتجهة من الخليج العربي إلى أوروبا وأمريكا الشمالية، والشحنات المتجهة جنوبا من شمال أفريقيا عبر الدول المطلة على البحر المتوسط إلى آسيا.

وأشار التقرير، إلى اكتشافات الغاز الجديدة في شرق المتوسط بالإضافة إلى جهود الحكومة لإصلاح قطاع الطاقة لتجديد ثقة المستثمرين بالقطاع، والتي تأثرت بشدة جراء الأزمة الاقتصادية، التي صاحبت ثورة يناير 2011.

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