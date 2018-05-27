ولي عهد البحرين: نتطلع لتطوير التعاون مع الولايات المتحدة لآفاق أوسع

أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أهمية مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات، وبما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.





وأشار، خلال لقائه بقصر الرفاع السبت، بحضور عدد من المسؤولين، مع وفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي برئاسة داريل عيسى، إلى أن "البحرين أكدت في محطات عديدة موقفها الثابت من أهمية ترسيخ أسس الأمن والاستقرار في المنطقة، وتوحيد الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب"، مشيداً سموه بجهود الولايات المتحدة الأمريكية والدول الشقيقة والصديقة لتعزيز فرص السلام وترسيخ الاستقرار في المنطقة. وفق صحيفة "الوطن" البحرينية





ونوه إلى أن "البحرين تتطلع إلى تحقيق المزيد من التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وتطويره نحو آفاق أوسع"، مضيفاً سموه أن "مملكة البحرين تدعم كل الجهود الرامية نحو تحقيق الأمن في المنطقة وفي دول العالم، وأن المملكة حريصة كل الحرص على مواصلة جهودها مع الدول الشقيقة والصديقة للتصدي لكل ما من شأنه المساس بالأمن وزعزعة الاستقرار".



