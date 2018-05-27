الأحد.. أكثر من 40 ألف طالب يبدأون ماراثون امتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية

قالت آمال عبد الظاهر، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية: إن عدد الطلاب المتقدمين للإمتحان الثانوية العامة بالإسكندرية ٤٠٧٨٩ طالب وطالبة خاص ورسمى ورسمى لغات التى تبدأ الأحد الموافق ٣ من يونيو وتنتهى الأحد ١ من يوليو المقبل، وتوزيعهم الطلاب كلأتى شعبة رياضيات(٥٧٦٠)طالب و(٣٩٩٠) طالبة شعبة علوم (٤٩٥٠) طالب و(٨٠٧٩) طالبة، وشعبة أدبى (٨٢٣٦) طالب و(٩٧٧٤) طالبة، والخدمات (٢١٤٧) والمكفوفين (٢٨)، والعسكرية(٦) والرياضى العسكرى (٣٢).



وأكدت أن عدد المدارس (١٠٦) حكومي عدد المدارس الرسمى (٧٧)، وعدد المدارس اللغات (٢٥)، وعدد المدارس الرياضى(٢)، وعدد المدارس المعان (٢) عدد المدارس الخاصة (١٩)، وعدد المدارس اللغات (٥٩).



وأوضحت أن عدد اللجان الإمتحانية للثانوية العامة بالإسكندرية (١٤٢) لجنة على مستوى محافظة الإسكندرية، وعدد المنتدبين (٢١٧٣٨)لأعمال الامتحانات لقطاع الإسكندرية.



وقالت إن الإسكندرية على أتم الإستعداد لبدء أمتحانات الثانوية العامة من خلال غرفة عمليات والتنسيق مع الأمن العام ومديرية الأمن والصحة والتموين وأمن مديرية التربية والتعليم لمتابعة خطوط سير الامتحان من ناحية والتنسيق مع اللجنة الثلاثيةمن ناحية أخرى، وذلك لتوفير بيئة آمنة للطلاب في الامتحانات مع تطبيق لائحة الانضباط المدرسي وقانون الغش رقم 101.



وأضافت أن في حال عدم التزام الطلاب بالتعليمات وحظر الدخول بالهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين سيتم تطبيق أقصى العقوبة عليهم، مشيره إلى ما نشرته الوزارة من تعليمات لأبنائها الطلاب.



وكشفت عن تجهيز الاستراحات بما يليق بالزملاء الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان وتم توفير مبردات المياه والثلاجات والمراوح الهوائية والفُرُش اللازمة والتليفزيونات.

