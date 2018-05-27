جيلان علاء: برنامجي على نغم FM فيتشر عن نوستالجيا رمضان

قالت الفنانة والإذاعية جيلان علاء، إن برنامجها الجديد"كواليس رمضان"، على راديو نغم FM، يتناول نوستالجيا رمضان.





وأضافت "علاء"، إن البرنامج يقع في قالب الفيتشر يعتمد على الحكي حيث تصل مدته إلى 5 دقايق موضحة أنها لأول مرة تقدم هذه النوعية من البرامج.





وتابعت أن البرنامج يتناول رمضان زمان من الفوازير والمسحراتي وأصل كل هذه الحكايات من بدايتها مرورا بمن استكملها -على حد تعبيرها- موضحة أن البرنامج أشبه بنوستالجيا رمضان زمان.





في سياق متصل، تواصل جيلان علاء تصوير دورها في فيلم"الكويسين" بطولة أحمد فهمي، حسين فهمى، شيرين رضا، أحمد فتحى، بيومى فؤاد، تارا عماد، أسماء أبو اليزيد، عمرو وهبة وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج سينرجى فيلم للمنتج تامر مرسي.