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مصادر: توقيع عقود الربط الكهربائي بين المملكة ومصر منتصف الشهر المقبل

الأحد 27/مايو/2018 - 02:13 م
مصادر: توقيع عقود الربط الكهربائي بين المملكة ومصر منتصف الشهر المقبل
أرشيفية
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الفجر السعودي
 

كشفت مصادر مطلعة، عن توقيع عقود مشروع الربط الكهربائي بين الرياض والقاهرة بقدرة 3 آلاف ميجا وات في 22 يونيو المقبل.

وأوضحت المصادر، بأنه سيتم البدء على الفور في تنفيذ المشروع، لافتةً إلى أن الجانبين السعودي والمصري انتهيا من جميع الدارسات الخاصة بالمشروع، إذ من المقرر دخول المشروع حيز التشغيل مطلع عام 2021م.

ولفتت إلى أنه سيتم البدء في إنشاء محطات المحولات الخاصة بالمشروع "بدر - المدينة - تبوك" منتصف العام الحالي، حيث يهدف المشروع إلى ربط الشبكات الكهربائية لكل من المملكة ومصر من خلال إنشاء خط هوائي بطول 1300 كيلو متر، بمعدل 450 كيلو مترا في الأراضي المصرية، وكابل بحري تحت مياه خليج العقبة بطول 20 كيلو مترا، و830 كيلو مترا في الأراضي السعودية.

وسيسهم المشروع، في تبادل الكهرباء بين الشبكتين بمعدل 1500 ميجاوات تصل إلى 3000 ميجاوات بانتهاء المشروع، من خلال الاستفادة من اختلاف توقيتات الذروة، والتي تكون في السعودية نهارا وفي مصر ليلًا، وتبلغ تكلفة المشروع 1.6 مليار دولار، منها 610 ملايين دولار حصة الجانب المصري.

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