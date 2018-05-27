أزمة في منتخب مصر بسبب طلب تأجيل مباراتي كولومبيا وبلجيكا

رفض الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، طلب اتحاد الكرة تأجيل المباراة التي ستجمع المنتخبين وديًا لمدة ساعة نظرًا لطول مدة الصيام.









وجاء رفض الاتحاد البلجيكي، لرغبته في الالتزام بالموعد المتفق عليه مسبقًا، باعتبارها مباراة ضمن الأجندة الدولية وهو ما سيواجه صعوبة كبيرة في تلبية طلب الجانب المصري.









على جانب آخر ينتظر المنتخب الوطني، رد الجانب الكولومبي، بشأن تأخير المباراة لمدة ساعة أيضًا لإقامتها في العاشرة إلا ربع مساءً، نظرًا لموعد آذان المغرب بتوقيت إيطاليا، وهو ما يجعل الفراعنة يخوضون شوط المباراة الأول صائمين.









ويلتقي المنتخب الوطني نظيره الكولومبي، وديًا يوم 1 يونيو المقبل بالعاصمة الإيطالية روما، والمنتخب البلجيكي يوم 6 يونيو المقبل قي بروكسيل، ضمن الاستعدادات النهائية لخوض كأس العالم والمقرر إقامتها بروسيا منتصف يونيو المقبل.



