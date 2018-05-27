الملك يصادق على اتفاقية الخدمات الجوية بين البحرين وماليزيا

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وأصدر قانوناً رقم (20) لسنة 2018 بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة ماليزيا بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب جاء فيه:





- المادة الأولى:

صُودق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة ماليزيا الموقعة في مدينة كوالالمبور بتاريخ 2 مايو 2017 والمرافقة لهذا القانون. وفق صحيفة "الوطن" البحرينية





- المادة الثانية:

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



