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محافظ القاهرة: قصر الأميرة خديجة سيصبح مركزًا ثقافيًا للتنوير في المنطقة (فيديو)

الأحد 27/مايو/2018 - 02:15 م
محافظ القاهرة: قصر الأميرة خديجة سيصبح مركزًا ثقافيًا للتنوير في المنطقة (فيديو)
المهندس عاطف عبدالحميد
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ندى محمد
 
أكد المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة، أن قصر الأميرة خديجة يعد تحفة فنية ذات طراز معماري متميز، ولذا كان من اللازم تحويله إلى رمز ثقافي بدلاً من كونه مبنى إداري فقط.

وأوضح في تصريحات نقلتها فضائية "أون لايف"، اليوم الأحد، أن القصر سيصبح مركزًا ثقافيًا للتنوير في المنطقة، متابعًا أنه يمكن عمل عرض لتطور الأديان في مصر كونها مهد حضارة الأديان في القصر.
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