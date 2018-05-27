اليوم.. ياسر جلال يكشف كواليس "رحيم" في برنامج "بحب السيما" عبر نجوم FM

يحل الفنان ياسر جلال، ضيفا على المذيعة جيهان عبد الله، فى برنامجها "بحب السيما"، على إذاعة "نجوم إف.إم"، الساعة 4.05 عصرا.





وتستضيف جيهان عبد الله فى البرنامج مجموعة من أهم نجوم الفن وتسأل ضيف كل حلقة مجموعة من الأسئلة بحيث يبدأ السؤال باسم فيلم من أرشيف السينما المصرية على مدار أكثر من 120 عامًا.





يذكر أن جيهان عبد الله، قدمت خلال العامين الماضيين على "نجوم إف إم"، مجموعة من البرامج المميزة فى شهر رمضان، مثل "أبيض وأسود"، و"احكى يا شهريار"، بجانب تقديمها برنامجها الشهير "اجمد 7 الساعة 7"، والذى يتم إذاعته على مدار العام من الأحد الخميس على الهواء مباشرة.