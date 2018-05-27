اليوم.. ياسر جلال يكشف كواليس "رحيم" في برنامج "بحب السيما" عبر نجوم FM
الأحد 27/مايو/2018 - 02:12 م
صلاح حسن
يحل الفنان ياسر جلال، ضيفا على المذيعة جيهان عبد الله، فى برنامجها "بحب السيما"، على إذاعة "نجوم إف.إم"، الساعة 4.05 عصرا.
وتستضيف جيهان عبد الله فى البرنامج مجموعة من أهم نجوم الفن وتسأل ضيف كل حلقة مجموعة من الأسئلة بحيث يبدأ السؤال باسم فيلم من أرشيف السينما المصرية على مدار أكثر من 120 عامًا.
يذكر أن جيهان عبد الله، قدمت خلال العامين الماضيين على "نجوم إف إم"، مجموعة من البرامج المميزة فى شهر رمضان، مثل "أبيض وأسود"، و"احكى يا شهريار"، بجانب تقديمها برنامجها الشهير "اجمد 7 الساعة 7"، والذى يتم إذاعته على مدار العام من الأحد الخميس على الهواء مباشرة.
المزيد عن: ياسر جلال ونور ياسر جلال نجوم الفن مشاهير مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات رمضان مسلسلات مسلسل رحيم مزيكا محمد رياض وياسر جلال فن سينما رمضان 2018 رحيم دراما رمضان 2018 دراما بث مباشر الفنان ياسر جلال الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات