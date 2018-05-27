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وزير الري: جودة المياه المقدمة للمواطن أولوية لدى الدولة

الأحد 27/مايو/2018 - 02:14 م
وزير الري: جودة المياه المقدمة للمواطن أولوية لدى الدولة
وزير الري
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري، إن جودة نوعية المياه المقدمة للمواطن، تعد أولوية لدى الدولة، موضحًا أن شبكة الرصد المقرر إنشاؤها بالتعاون مع وزارة البيئة تستهدف تحديد الأماكن التي ترتفع بها نسبة تلوث المياه لضخ الاستثمارات بها ومعالجتها.

وأشار "عبدالعاطي"، خلال كلمته بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي البيئة والري، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطىء تمكنت من إصدار 29 ترخيص للمستثمرين، منوهًا بأن تلك اللجنة حلت 300 مشكلة للمستثمرين.
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