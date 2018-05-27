ميدو: هؤلاء المستبعدون من المنتخب.. و"تريزيجيه" بديل محمد صلاح





أكد أحمد حسام "ميدو" نجم توتنهام الإنجليزي السابق أن إصابة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وضعت كوبر المدير الفني للمنتخب في مأزق،مطالباً الجهاز واللاعبين بإثبات قوة الفريق في غياب صلاح الذي يعد من أهم عناصره.





وقال ميدو عبر برنامج "الكرة في ملعبك" الإذاعي:" أن راموس تعمد إصابة صلاح بشكل مؤكد وأتوقع أن يكون تمزق في الأربطة فقط وأتمنى أن تثبت الأشعة الطبية عصر اليوم ذلك وفي هذه الحالة سيغيب صلاح فقط 21 يوماً".





وتابع:" أتوقع أن يستبعد كوبر 6 لاعبين هم ، محمد عواد وكريم حافظ وسام مرسي وعمر جابر وأحمد جمعة وعمرو طارق".





وواصل:"لا يوجد تعرض للظلم في اختيارات كوبر لقائمة كأس العالم في روسيا والوحيد الذي يحتاج لفرصة أخرى هو حسين الشحات لاعب العين الإماراتي".





وأضاف:"تريزيجيه أفضل بديل حالياً في المنتخب الوطني لتعويض غياب محمد صلاح في المباريات الودية القادمة قبل المونديال وتجربته مع رمضان صبحي في هذا المركز واستغلال سرعات تريزيجيه".



