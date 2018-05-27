مصرع 3 شباب في حريق قرية "الرمالي" بالمنوفية

اتشحت محافظة المنوفية بالسواد، حزنًا على 3 شباب ماتوا حرقًا في حريق مدمر أكل الأخضر واليابس بـ «مقلة» في قرية الرمالي التابعة لمركز قويسنا، وأسماء الشباب هم (محمود راشد إبراهيم - عصام ابواليزيد - علاء حفناوى جويلي).



وكانت الحادثة وقعت قبل أيام، حيث تلقى اللواء “أحمد عتمان” مدير أمن المنوفية، بلاغا من العميد ياسر جلال مدير إدارة الحماية المدنية، بنشوب حريق بمقلة بقرية الرمالي دائرة المركز.



وبالانتقال تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق الذى نشب بمقلة لب على مساحة 12 مترًا أسفل عقار ملحق بها مخزن على مساحة 16 مترًا ملك المدعو “ع.ا” مؤجرة للمدعو “م.س.م” 29 سنة، مقيم كفر الأكرم دائرة المركز.



وأسفر الحريق عن إصابة كل من صاحب المقلة، وصاحب محل بقالة، والمدعو “و.ع.ج” 40 سنة صاحب مخبز، والمدعو “ع.ط.ع” 27 سنة مندوب مبيعات، و”ع.ى.ا” 30 سنة كهربائى، و”ا.م” 45 سنة عامل بمخبز، و”م.ر” 28 سنة بدون عمل، و”ن.ن” 22 سنة، و”م.ع” 28 سنة، نجار مسلح، والمدعو “ع.ى” 30 سنة عامل، وجميعهم مقيمين بقرية الرمالي دائرة المركز وتم تحويل المصابين إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي.



وبالمعاينة تبين إصابة من الأول حتى الثالث بحروق متفرقة بالجسم بنسبة 40% والباقى بحروق متوسطة، ونتج عن الحريق احتراق محتويات المقلة والمخزن، وتبين أن سبب الحريق ناتج عن تسرب غاز من إحدى أسطوانات البوتاجاز الخاصة بالمقلة.



تم التحفظ على محل الحريق وتكليف قسم الأدلة الجنائية بالفحص، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 5104 إدارى مركز قويسنا لسنة 2018م، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها.