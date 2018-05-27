عادات سيئة تصيبك بالصداع بعد الإفطار في رمضان.. احذريها

هناك بعض الأشخاص يصابون بالصداع في رمضان وخاصة بعد الإفطار وهذا نتيجة إلى نسبة الجلوكوز في الدم، والإرهاق الشديد خلال اليوم، ونقص كمية المياه، والسوائل في الجسم.





وبحسب ما جاء في موقع العربية، عادة ما يحدث الصداع بسبب تناول كمية كبيرة من الأطعمة عند الإفطار، والتي تعمل على ضخ كميات كبيرة من الدم إلى الجهاز الهضمي، وبالتالي تنقص كمية الدم المتجهة لخلايا المخ، مما يسبب حدث صداع.





كما أن عدم الانتظام في مواعيد النوم، وتناول الوجبات في موعدها، ونقص كمية الكافيين المتواجد في الشاي، والقهوة، الذي يتناولها الفرد بكثرة على غير العادة في شهر رمضان.





لتجنب حدوث صداع بعد الإفطار، يفضل تناول كميات معتدلة من الطعام، والاهتمام بشكل أساسي في وجبة السحور، كما أنه ينصح بعدم تناول مأكولات تحتوي على كميات كبيرة من السكر، حتى لا يحدث نقص مفاجئ لمستويات السكر بالدم، وبالتالي يسبب الصداع.





كما أن تحديد ميعاد معين للنوم، في شهر رمضان، يحميك من الإصابة بالصداع بعد الإفطار، وتناول كميات كبيرة من السوائل، والتقليل تدريجيًا في شرب القهوة.





على الرغم أن الخضروات والفواكه، تعتبر من المأكولات الصحية، بالإضافة إلى انها تقلل من الإصابة بالصداع.