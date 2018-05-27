يلدريم: لن نسمح بتقسيم تركيا وشعبها

قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلديرم، إن الحكومة ستقوم بتقسيم الطرق، لكنها لم تسمح بتقسيم تركيا وشعبها، مؤكدًا: "سوف يكونوا مجتمعين وأحرار تحت رايتهم".



وأضاف "يلديرم"، خلال كلمته اليوم الأحد،: "لن نقف أبدا عن هذه المسيرة وسنواصل حتى النهاية، وتركيا أثناء حكم حزب العدالة والتنمية قد نمت بنسبة ثلاثة أضعاف، واستفاد كافة اطياف الشعب من هذا التطور".



وأشار إلى انه تم استضافة اللاجئين في تركيا انطلاقا من مبدأ التراحم.