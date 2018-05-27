"الإحصاء": ارتفاع متوسط أعمار الإناث فى مصر لـ 73.6 سنة

- تراوح معدل وفيات الإناث بين (5.5–5.6) حالة وفاة لكل ألف من الإناث فى الفترة (2011– 2015).





أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع متوسط عمر الإناث فى مصر لـ 73.6 سنة فى 2017، حيث أصدر الجهاز، اليوم الأحد، بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمى "من أجل تنمية صحة المرأة "، يستعرض الوضع الصحى الراهن للمرأة فى دول العالم المختلفة فى هذا اليوم.- ارتفع العمر المتوقع عند الميلاد للإناث من 69.1 سنة مقابل 66.5 سنة للذكور عام 2006، إلى 73.6 سنة للإناث مقابل 70.8 سنة للذكور عام 2017.- بلغ أعلى توقع للبقاء على قيد الحياة للمسنات فى الفئة العمرية (60-64 سنة) 16.9 سنة مقابل 16.3 سنة للذكور، وأقل توقع للبقاء فى الفئة العمرية (80 سنة فأكثر) 2.4 سنة مقابل 3.6 سنة للذكور للعام 2016.- بلغ معدل وفيات الإناث 5.5 حالة وفاة لكل ألف من الإناث عام 2011، وارتفع إلى 6 حالات وفاة عام 2015، ثم انخفض إلى 5.6 حالة وفاة لكل ألف من الإناث عام 2016.- سجلت وفيات الإناث بسبب أمراض الجهاز الدورى أعلى نسبة، حيث بلغت 48.1% من إجمالى وفيات الإناث عام 2016، مقابل 40.7% عام 2010.- يليها نسبة الوفيات بسبب أمراض الجهاز الهضمى، حيث بلغت النسبة 9% من إجمالى وفيات الإناث عام 2016، مقابل 8.6% عام 2010.- ارتفعت نسبة وفيات الإناث بسبب أمراض الجهاز التنفسى إلى 8.1% عام 2016، مقابل 5.7% عام 2010.- بلغت نسبة وفيات الإناث بسبب الأورام 6.4% عام 2016، مقابل 6.1% عا م 2010.- سُجلت أقل نسبة لوفيات الإناث، بسبب الحمل والولادة والنفاس، حيث بلغت 0.1% عام 2016.- بلغ معدل وفيات الأمهات 49 سيدة لكل 100 ألف مولود حى عام 2016، مقابل 65 سيدة فى عام 2008.تجدر الإشارة إلى أن معدل وفيات الأمهات، يعرف بأنه عدد الأمهات اللاتى يتوفين خلال سنة ميلادية محددة بسبب الحمل أو الولادة أو خلال فترة الأربعين يوما التالية للولادة (فترة النفاس)، ويقاس لكل 100 ألف مولود حى داخل الحدود الجغرافية للدولة أو لوحدة إدارية محددة.مؤشرات أخرى حول صحة المرأة من واقع بيانات التعداد العام للسكان عام 2017- بلغت نسبة الإناث (5 سنوات فأكثر) اللاتى لديهن أى صعوبة (من الدرجه الكبيرة إلى المطلقة) 2.5%، مقابل 2.7% للذكور.- مثلت صعوبة المشى أو صعود السلالم أعلى نسبة بين الصعوبات، حيث بلغت حوالى 1.4% لكل من الذكور والإناث، وبلغت أقصاها 9.86% للإناث فى الفئة العمرية 60 سنة فأكثر.