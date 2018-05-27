"كيفية تأهيل الشباب لسوق العمل" ندوة بمركز إعلام قنا (صور)

نظم مركز إعلام قنا، ندوة بعنوان" كيفية تأهيل الشباب لسوق العمل" بمقر المركز بحضور خيرية عبدالخالق –مدير إعلام جنوب الصعيد ومدير مركز إعلام قنا، حاضر فيها الدكتور محمود عبدالرازق- عميد كلية التجارة بقنا.



وتحدث "عبد الرازق" في بداية الندوة، عن أهم المشكلات التى تتسبب فى ظهور خلل بسوق العمل، وعلى رأسها مشكلة البطالة التي تتنوع أشكالها وأنواعها وتأثيراتها على الاقتصاد فى أى دولة، لافتًا إلى أن هناك مقومات لابد من توافرها في الخريج عقب إنهاء دراسته لكى يكون مرغوبًا فى سوق العمل" مقومات علمية ومعرفية يستمدها خلال فترة الدراسة- شهادات ودراسات ما بعد الجامعه- مجموعة برامج تدريبية تشمل اللغة ومهارات الحاسب الآلى" وبدونهم لن يكون الخريج قادرًا على الاندماج فى سوق العمل.



وأشار إلى أن التكلفة تقف عائق أمام حصول الشباب على الخبرات والمهارات والتدريبات اللازمة للوظائف المختلفة، لأن تكلفتها تمثل عبء إضافي على الأسرة، وهو ما يتسبب فى النهاية فى عرقلة الكثير من الخريجين عن الدخول لسوق العمل، مطالبًا بأن تركز الدراسات الأكاديمية على ضرورة الارتباط بين الجانب النظرى والعملى، وأن يتم إيجاد فرص تطبيق عملى مع المؤسسات والشركات المختلفة بجانب دورات تدريبية متخصصة للطلاب قبل التخرج، لتأهيلهم بشكل فعلى للالتحاق بسوق العمل مباشرة.



وأوضح أن التشغيل الذاتي يكاد يكون الفرصة الوحيدة فى سوق العمل المصرى خلال الفترة القادمة، وذلك بعمل مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر لتوفير فرصة عمل حقيقية لنفسه، والتى قد تساهم فى نفس الوقت فى حل مشكلة البطالة والمساهمة فى زيادة الإنتاج والنهوض بالوضع الاقتصادي.



وقالت خيرية عبدالخالق - مدير إعلام جنوب الصعيد، إن قضية تشغيل الشباب ضمن القضايا الهامة التى توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا وتسعى إلى إيجاد الحلول المناسبة لها لتحقيق الاستقرار المجتمعى والارتقاء بالوضع الاقتصادي للدولة، وأن هيئة الاستعلامات بقيادة الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة، وقطاع الاعلام الداخلى برئاسة المستشار عمرو محسوب، تعطي اهتمامًا كبيرًا بكافة القضايا التى تهم الشباب بجانب القضايا والموضوعات العصرية التى تشغل الرأى.