تأييد الحكم على "دومة" بالتغريم في "إهانة القضاة"

قضت محكمة جنح مستأنف المعادي، ا، بتأييد تغريم الناشط السياسي أحمد دومة 10 آلاف جنيه في اتهامه بإهانة القضاء، خلال محاكمته بقضية "أحداث مجلس الوزراء".





يذكر أن محكمة النقض قبلت في 25 مايو الماضي الطعن المقدم من أحمد دومة، على حكم حبسه 3 سنوات في قضية إهانة القضاء، وقررت إعادة محاكمته أمام دائرة أخرى.





كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، قضت في 9 ديسمبر 2014 بحبس دومة، 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه، لإهانته رئيس المحكمة، وذلك خلال محاكمته بقضية أحداث مجلس الوزراء.





كان دفاع "دومة" تقدم باستئناف على حكم أول درجة بتغريمه، وتم رفضه.