بعد استيلائه على أموال الدعم.. سقوط أمين عهدة في القليوبية



وتم التحفظ على المبلغ المالى والفواتير تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة.

ضبطت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية أمين عهدة فرع جملة لاستيلائه على أموال الدعم.وردت معلومات للواء أنــور سعيد مساعد وزير الداخلية لمباحث التموين والتجارة الداخلية مفادها قيام أمين عهدة فرع جملة تابع للشركة العامة لتجارة الجملة "قطاع اعمال عام " كائن بدائرة قسم شرطة قليوب، بمزاولة نشاطه المؤثم قانونا بالاستيلاء على أموال الدعم الذى كفلته الدولة للمواطنين، بالتصرف فى كميات من السلع التموينية المدعمة ( الارز ــ زيت الطعام) المخصص ربطا على البطاقات التموينية بعدم صرفها للبدالين التموينيين وتحرير فواتير صرف سلع تموينية للبدالين على خلاف الحقيقة (وهمية) مستغلا فى ذلك وضعه الوظيفيى كونه موظف عمومي، وببيعها بالسوق السوداء لحسابه الشخصى دون وجه حق، ومحققا من جراء ذلك أرباحا طائلة غير مشروعة، ومهدرا لأموال الدعم بما يؤثر سلبا على الاقتصاد القومى للبلاد.وبالتأكد من صحة المعلومان قامت مجموعة عمل من ضباط الادارة بمداهمة فرع الجملة المتحرى عنه أسفرت عن ضبطه وبمراجعة سجل حركة السلع بالمخزن تبين عدم اثبات ايه كميات واردة اليه خلال الفترة من 652018 حتى 1252018، وضبط 4 فاتورة صرف سلع تموينية للبدالين ( وهمية ) غير مسلسلة وغير مؤرخة محررة بمعرفته، قام المذكور بتحريرها بالمخالفة للحقيقة للاستيلاء على الدعم المقرر بها لحسابه الشخصى دون وجه حق باجمالى كمية قدرها 10 طن سلع تموينية (أرز)، 3000 عبوة سلع تموينية (زيت طعام ) قام المذكور بالتصرف فيها، 11200 جنيه احدى عشر ومأتى جنيه، من متحصلات جريمته.