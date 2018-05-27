خالد فهمي: إنشاء شبكة رصد لـ نهر النيل بالتنسيق بين وزارتي البيئة والري



وأشار "فهمي"، خلال كلمته أثناء توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي البيئة والري، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أنه سيتم تركيب حساسات هواء على شبكة الرصد، موضحا أن وزارة الري تقود إدارة نهر النيل، ووزارة البيئة تعاون الري.



وأضاف أنه يجب أن يكون هناك قاعدة معلومات كافية لإدارة نهر النيل وهو المورد الأهم للمياه في مصر.



قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إنه جاري عمل شبكة واحدة لرصد نهر النيل من حيث كميات المياه، وتصريف المياه، ونوعية المياه، بالتنسيق بين وزارتي البيئة والري.