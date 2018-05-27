إغلاق 4 منشآت غذائية وتسجيل 19 مخالفة صحية في عجمان بالإمارات

أغلقت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان 4 منشآت مخالفة للنشاط المعتمد وأخطرت 56 منشأة في حين سجلت 19 مخالفة صحية منذ بداية شهر رمضان، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة الأفراد من الخطورة المترتبة من ذلك.





وأكد المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة المهندس خالد معين الحوسني، أن "دائرة البلدية عملت ومنذ بداية الشهر الفضيل على تكثيف جهودها وتشديد الرقابة الميدانية على كافة المنشآت والمؤسسات العاملة في المجال الغذائي، ووجهت المفتشين للتركيز في عمليات التفتيش على الغذاء المطهي والمعد للإفطار. وفق موقع "24"





210 زيارة ميدانية

وأوضح الحوسني أن "فرق التفتيش نفذت 210 زيارة ميدانية للعديد من المنشآت المنتشرة في الإمارة ، مبيناً أن غالبية عمليات التفتيش تتم في الفترة السابقة للإفطار وبعده لضمان توفر رقابة بالميدان ومتابعة المنشآت الغذائية على الدوام".





وأفاد الحوسني أن دائرة البلدية والتخطيط تضع سلامة وصحة السكان على رأس أولويات عملها وتسعى بشكل دائم ودؤوب على تحقيق الحياة الصحية الهانئة، داعياً كافة المنشآت للالتزام بالاشتراطات الصحية اللازمة.



